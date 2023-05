All’oratorio di Schianno uno “Smile day” dedicato al piccolo Daniele

Una giornata del sorriso . Lo stesso che Daniele aveva e con cui rallegrava tutti coloro che gli stavano attorno. Lo “Smile Day” si terrà sabato 13 maggio a partire dalle 15 all’oratorio di Schianno, quello che Daniele frequentava anche d’estate . Sarà questo il modo per ricordare il piccolo, ucciso dal padre a soli 7 anni, nella notte tra il 1 e il 2 gennaio 2022 a Morazzone.

Il programma prevede alle 15 la seconda edizione del torneo alla ricerca dei Pokemon e la gara dei go-kart, cui seguirà una merenda per tutti. Alle 19.45 cena con un menù per gli adulti e uno per i bambini (prenotazione tramite whatsapp entro giovedì al 347/4749668 o 320/1644444).