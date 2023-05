Alluvione in Emilia Romagna, il CSI promuove una raccolta fondi

Il Centro Sportivo Italiano – ente di promozione sportiva e associazione di promozione sociale attivo in tutto il territorio nazionale – ha avviato una raccolta fondi a sostegno delle società sportive e delle popolazioni nei territori colpiti dalle inondazioni e dalle alluvioni di questi giorni.

«Il CSI si stringe intorno alle popolazioni colpite in questi giorni dal maltempo e dalle alluvioni, che hanno messo in ginocchio vaste zone dell’Emilia-Romagna e delle Marche, causando vittime e ingenti danni» spiega una nota dell’associazione nata anche dal fatto che diverse società sportive, basate nelle zone colpite dalle calamità naturali, hanno lamentato danneggiamenti a impianti sportivi e attrezzature.

Per fronteggiare questa emergenza continua «e come espressione concreta dello spirito solidale e della capacità di resilienza di cui è capace l’Associazione», il CSI ha aperto un conto corrente dedicato al sostegno del mondo sportivo delle comunità colpite. Tutte le realtà CSI, i singoli iscritti, o chiunque voglia donare un contributo, possono manifestare la propria vicinanza, effettuando un bonifico al conto corrente dedicato del Centro Sportivo Italiano, presso la Banca Popolare di Milano, al seguente IBAN: IT 81 C 05034 03265 000000000658 specificano come causale: CSI Emergenza Alluvione.

Avviando questa raccolta fondi per favorire la ripresa delle società sportive nei territori colpiti, la Presidenza nazionale del Centro Sportivo Italiano ha deciso – in stretta collaborazione coi referenti provinciali e regionali dei Comitati territoriali delle zone interessate – di realizzare un censimento delle società sportive con i danni maggiori, destinando i fondi raccolti al ripristino delle attrezzature, dei materiali e degli impianti sportivi.