Alternanza scuola lavoro, un successo il progetto di Confapi all’Einaudi

Si conclude il progetto di alternanza scuola-lavoro tra le aziende associate di Confapi Varese e l’I.P.S.S.C.T.S. Luigi Einaudi

Venerdì 19 maggio si è concluso ufficialmente il progetto di alternanza scuola- lavoro messo a terra da Confapi Varese – l’Associazione di categoria che funge da punto di riferimento per le piccole e medie industrie della Provincia – e l’I.P.S.S.C.T.S. Luigi Einaudi.

Il percorso, durato due settimane e ribattezzato “Scuola d’Impresa”, aveva visto i ragazzi di una classe dell’Istituto essere divisi in piccoli gruppi, a loro volta assegnati ad alcune aziende associate per la realizzazione di un elaborato. Un’occasione per combinare l’istruzione ricevuta in classe con l’esperienza lavorativo-pratica, oltre che un primo sguardo lanciato sul mondo del lavoro della nostra Provincia, in questo caso rappresentato dalle aziende Gruppo Informatico Siges, TBM S.r.l., Cherries Comunicazione S.r.l., Magica Servizi S.r.l., Fratelli Martini S.r.l. e Api Servizi alle Imprese.

L’esperienza si è conclusa venerdì scorso con la premiazione degli elaborati migliori, a cura dei ragazzi recatisi presso Fratelli Martini e Cherries Comunicazione. Come sottolineato dal direttore Piero Baggi e dalla Preside Samantha Emanuele, l’augurio è che questo sia solo l’inizio di una lunga e proficua collaborazione fra Confapi Varese e l’I.P.S.S.C.T.S. Luigi Einaudi, per far conoscere agli studenti di oggi – nonché lavoratori di domani – il valore del tessuto imprenditoriale della nostra Provincia.

Il progetto nasce nel 2018 e ha avuto seguito per altri due anni da un’iniziativa del Gruppo Giovani Imprenditori di Confapi Varese, in collaborazione con il Liceo Scientifico “Marie Curie” di Tradate, che voleva ricreare una sorta di hackathon. L’obiettivo era quello di rendere questo format di alternanza scuola – lavoro replicabile anche a distanza di tempo e trasversale a diversi ordini di scuole e così è stato.