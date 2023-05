Amico dei diritti dei bambini: i premi assegnati da La Casa del Giocattolo Solidale

Per la seconda edizione del premio “Amico dei Diritti dei Bambini” istituito nel 2022 dalla Casa del Giocattolo solidale ci sono quattro realtà premiate, tra cui un ragazzo, un gruppo di studenti, una famiglia affidataria – in rappresentanza di tutte le famiglie che si rendono disponibili all’Affido – e un cane: Aaron, un bellissimo labrador capace di guidare un bimbo con autismo nella conquista di nuove autonomie.

L’occasione per consegnare ufficialmente i riconoscimenti sarà l’Evento benefico della Casa del Giocattolo solidale di giovedì 1 giugno dalle ore 19 al Santuario di Santa Maria della Gioia, in via Cardinal Ferrari a Varese, rione Montello. Una serata di festa con gli amici di Solevoci e i loro bravissimi Blooming Kids, che si esibiranno assieme ai bimbi della Casa del Giocattolo Solidale e il buffet a cura dei meravigliosi ragazzi del Café21, una straordinaria normalità.

DUE PREMI PER IL CONTRASTO AL BULLISMO

Giovanissimi gli Amici dei diritti dei bambini premiati per il loro impegno nel contrasto al bullismo, a cominciare da Vincenzo Vetere, fondatore di ACBS – Associazione Contro il Bullismo Scolastico odv.

L’Associazione nasce proprio dall’esperienza di Vincenzo che, dopo aver subito per tutto l’arco del suo percorso scolastico atti di bullismo, decide nel 2014 di fondare un’associazione per contrastare questo fenomeno ed aiutare le vittime di bullismo e cyberbullismo dopo aver appreso dalla televisione che una ragazza, vittima di bullismo, stanca di subire ulteriori vessazioni, si era uccisa lanciandosi da una finestra. Vincenzo si è quindi attivato per aiutare i giovani che hanno subito o continuano a subire in ambito scolastico o extrascolastico comportamenti aggressivi e violenti di natura sia fisica sia psicologica.

Premiati per il loro impegno sul campo anche gli “agenti anti-bullismo“ dell’Isis Newton di Varese che riceveranno giovedì il riconoscimento “Amico dei Diritti dei Bambini e della Gioventù 2023”. Si tratta di un gruppo di studenti che, in forma completamente volontaria, si sono messi a disposizione dei compagni più fragili, raccogliendo le loro richieste di aiuto, sostenendoli e se il caso, collaborando con le forze dell’ordine per mettere fine agli episodi di sopraffazione.

AARON, UN CANE PER AMICO

Aaron è un bellissimo labrador, amico fedele di Leonardo e preparatissimo cane da assistenza per autismo. Grazie alla sua Formazione Aaron è diventato un amico a quattro zampe fondamentale per Leonardo perché lo aiuta nel superare le difficoltà, siano esse motorie, sensoriali o intellettive. La storia di Aaron e Leo e il modo in cui insieme affrontano l’autismo è un meraviglioso esempio di amicizia e inclusione e merita il premio Amico dei diritti dei bambini 2023.

UN PREMIO PER L’AFFIDO

Riceverà il premio Amico dei diritti dei bambini 2023 anche la famiglia Cappello – Crivellaro, in rappresentanza di tutte le famiglie affidatarie, protagoniste ciascuna di un vero gesto d’amore e di accoglienza nei confronti dell’infanzia, un sostegno concreto alle nuove generazioni. Perché accogliere un bambino, anche se per breve tempo, è sempre una bella storia d’amore.

Nel 2022, per la prima edizione dell’Amico dei diritti dei bambini, La Casa del Giocattolo Solidale aveva premiato Gli amici di Luca, sei ragazzi di Malnate che sin dall’asilo coinvolgono e aiutano il loro amico Luca a scuola e nei loro giochi.