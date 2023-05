Anche quest’anno il progetto Lions Kairòs entra in tutti i plessi dell’ICS di Germignaga

(Team comunicazione Lions Club Luino)

Anche per l’anno scolastico 2023-2024 il progetto Lions Kairós sull’integrazione al contrario sarà diffuso tra tutti i bambini dell’Istituto Comprensivo di Germignaga, in particolare nei plessi della scuola primaria di Germignaga, Porto Valtravaglia e Castelveccana, e nella scuola dell’infanzia di Brezzo di Bedero.

«Ventisei bambini della scuola dell’Infanzia e 346 bambini della Primaria, grazie alla sensibilità del Dirigente Scolastico Eliana Frigerio potranno usufruire, guidati dalle maestre, degli strumenti formativi che il Lions Club di Luino ha messo loro a disposizione. La scuola gioca un ruolo fondamentale nel far emergere e plasmare i valori dei bambini, le maestre stanno facendo un lavoro straordinario, sono una risorsa per la Comunità, ma soprattutto si consolida per il secondo anno l’importante sinergia tra il Lions ed il mondo della scuola – ha detto Pierfrancesco Buchi, presidente del Lions Club Luino -. Un particolare ringraziamento va anche al nostro socio Alessandro Boldrini che ha preso a cuore il progetto, permettendo al Club di proporlo alle scuole».

Il valore della diversità come ricchezza e dove ognuno viene apprezzato per quello che è sono i principi cardine del progetto Kairós, coordinato da Laura Tamborini con il supporto di Ida De Micheli.