“Ancora Insieme”: lunedì 8 maggio la festa in piazza con i giocatori della Openjobmetis Varese

Domenica 7 maggio alla Segafredo Arena di Bologna si conclude (purtroppo in anticipo per la ormai nota penalizzazione) la stagione agonistica della Pallacanestro Varese, una cavalcata che sul campo di gioco si è rivelata esaltante sia per i risultati (17 vittorie su 29 partite sino a oggi) sia per il gioco espresso dalla Openjobmetis di coach Matt Brase.

L’affetto riversato dai tifosi su questa squadra, certificato dalla lunga serie di partite disputate con il “tutto esaurito” a Masnago, sarà tangibile un’ultima volta lunedì 8 maggio: la società ha infatti previsto una festa di fine stagione per salutare giocatori e staff tecnico al termine del campionato. L’appuntamento è a partire dalle 18,30 in piazza Montegrappa, laddove venne presentata la Openjobmetis lo scorso 26 settembre.

Allora furono tra le 4o0 e le 500 le persone che giunsero nel cuore della Città Giardino ad applaudire “in via preventiva” Colbey Ross e compagni che non avevano ancora iniziato le partite ufficiali (pochi giorni dopo, però, sconfissero Sassari all’esordio a Masnago). Visto l’andamento del torneo, le vicissitudini incontrate e l’affetto raccolto strada facendo, è plausibile che alla festa di fine stagione il numero di supporters presenti possa essere decisamente superiore.