Andrea Mascetti è il nuovo Presidente della finanziaria regionale Finlombarda Spa

L’Assemblea di Finlombarda Spa nella seduta odierna ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica per il prossimo triennio. Le nomine: Andrea Mascetti (Presidente), Emanuela Saccon, Sara Anita Speranza, Dorino Mario Agliardi, Maurizio Leonardo Lombardi (componenti).

Nominati anche i componenti del Collegio Sindacale, composto da: Antonio Liberato Tuscano (Presidente del collegio), Luca Belotti (Componente effettivo), Margherita Molinari (Componente effettivo), Donata Colombo (Sindaco supplente), Massimo Giudici (Sindaco supplente).

“Ringraziamo il Presidente uscente, Michele Vietti, per aver accompagnato la Società nel percorso di crescita e per il prezioso contributo apportato in questi anni e diamo il benvenuto al nuovo Presidente, Andrea Mascetti, congratulandoci per la sua nomina e augurandogli buon lavoro per le ulteriori sfide che attendono la finanziaria regionale nel prossimo futuro poste dagli obiettivi strategici del Programma regionale di Sviluppo Sostenibile in risposta alle esigenze del territorio”, ha dichiarato il Direttore Generale di Finlombarda, Giovanni Rallo a nome dell’intera società.