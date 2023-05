Angelo Mocchetti, ex preside e vicesindaco di Rescaldina, Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica

Angelo Mocchetti, ex dirigente scolastico degli istituti comprensivi Alighieri di Rescaldina e Manzoni di Rescalda recentemente scomparso, conosciutissimo in paese anche per la sua attività politica, per la sua produzione letteraria e per le cariche rivestite negli anni nel mondo dell’associazionismo, è stato insignito dell’onorificenza di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Concesso dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con proprio decreto lo scorso 27 dicembre, il riconoscimento è stato consegnato giovedì 11 maggio alla moglie Anna Cozzi, accompagnata dal sindaco di Rescaldina Gilles Ielo, durante la cerimonia che si è tenuta al Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi” di Milano.

Dopo un primo incarico da preside a Cogliate nell’anno scolastico 1983/1984, quando è diventato il più giovane preside della Lombardia, Mocchetti aveva proseguito il suo percorso a Nerviano, Villa Cortese-Dairago e Cesate, dove era rimasto per ben 24 anni, prima al timone della scuola secondaria di primo grado, poi dal 2000, del neonato istituto comprensivo composto da cinque plessi. L’ultimo incarico 13 anni fa nella “sua” Rescaldina dopo il pensionamento del preside Tarlazzi, alla guida dell’I.C. Alighieri, al quale si era aggiunta la reggenza dell’I.C. Manzoni di Rescalda negli ultimi anni della sua carriera.

Angelo Mocchetti era figura nota in paese anche per i numerosi premi legati alla sua produzione letteraria e per i suoi trascorsi politici ultratrentennali, con diversi incarichi da assessore (pubblica istruzione, sport e bilancio) e da vicesindaco, ed è stato co-fondatore del periodico comunale “Partecipare” nel 1971 e presidente della biblioteca dal 1976 al 1978. In passato è stato anche presidente del Lions Club Rescaldina Sempione. Insignito nel 2011 dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana dall’allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, qualche mese prima della sua scomparsa era stato eletto presidente della sezione provinciale di Milano dell’Unione Cavalieri d’Italia.