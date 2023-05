Angera celebra Manzoni, ciclo di incontri in biblioteca

Nel 150° anniversario della morte di Alessandro Manzoni, la Biblioteca Civica di Angera, in collaborazione con l’Università senza Età, presenta durante il mese di maggio, un ciclo di incontri con dibattito dedicati al grande scrittore del romanticismo italiano.

Gli incontri, a ingresso libero, si svolgeranno alle ore 18:00 presso la Sala Conferenze del Museo Archeologico in via Marconi 2 secondo il seguente calendario:

Lunedì 22 maggio – L’occhio di Caravaggio nell’opera di Alessandro Manzoni interverrà Davide Frezzato Presidente dell’Università senza Età.

Mercoledì 24 maggio – I Promessi Sposi, un romanzo fuori moda?

Mercoledì 31 maggio – E se a raccontare fosse stata lei? I Promessi Sposi raccontati da Lucia Mondella con letture, selezionate dalla biblioteca, dal libro di narrativa per ragazzi di Annalisa Strada.

Si intende inoltre proporre dei percorsi di avvicinamento al romanzo “I Promessi Sposi” alle scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado con attività dedicate che sono sin d’ora concordabili scrivendo a: bibioteca@comune.angera.it