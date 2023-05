Angera per Tutti: “La nostra sarà un’opposizione costruttiva, costante e collaborativa”

“Un’opposizione costruttiva, costante e collaborativa”. Dopo le elezioni che lunedì 15 maggio hanno portato Marcella Androni della lista Allea a diventare il nuovo sindaco di Angera, arrivano le prime parole da parte dei nuovi gruppi di opposizione.

A primo a rompere il silenzio, a circa 48 ore dal voto, è Antonio Campagnuolo di Angera per tutti, oggi prima forza all’opposizione con due seggi (nella foto Campagnuolo e la consigliera Alice Quadri) in virtù dei 523 voti raccolti dalla lista alle urne (1286 quelli per Androni/Allea) dopo gli 8 anni trascorsi dal candidato sindaco come assessore ai servizi sociali.

«È stata una bellissima campagna elettorale, un percorso costruttivo per noi, dove ci siamo interfacciati con i cittadini in scambi di idee e punti di vista, di cui faremo tesoro durante quella che sarà la nostra opposizione» commenta Antonio Campagnuolo, ringraziando i suoi elettori attraverso un post dalla pagina della lista.

«Opposizione che – prosegue -, ci teniamo a specificarlo, sarà costruttiva, costante e collaborativa. Abbiamo un unico rammarico: dati e numeri alla mano, constatiamo la bassissima affluenza alle urne, a conferma del trend degli ultimi anni che dimostra il poco interesse al bene pubblico (58,46 % contro il 67,56 del 2019, con un “negativo” di 414 elettori – ndr.). La nostra visione è sempre stata quella di mettere la comunità al centro delle nostre azioni e con questa mentalità opereremo io e Alice Quadri, con i nostri due posti in Consiglio Comunale, dove saremo sempre presenti per valutare, monitorare e seguire il lavoro della maggioranza eletta. Ringrazio infinitamente la mia squadra e tutti i nostri collaboratori che hanno voluto partecipare ai nostri tavoli di lavoro con contributi importanti. Un grande augurio al nuovo sindaco Marcella Androni e ad Allea. Grazie ancora a tutti, un nostro nuovo percorso inizia ora. Il nostro gruppo continuerà a ritrovarsi, unito e compatto, lasciando porte aperte a tutti, per proseguire il percorso intrapreso. Personalmente, come sempre ho fatto in questi anni, sarò sempre a completa disposizione della mia comunità angerese, che è e sempre sarà nel mio cuore e in cima ai miei pensieri».

Parole sulla carta “concilianti” che sembrano incontrare i propositi della nuova maggioranza composta da Allea, che, sin dal giorno degli scrutini, ha detto di volersi impegnare per il coinvolgimento delle «energie di chi si è messo a disposizione in questa tornata elettorale», oltre ad aver ribadito più volte nel corso della campagna elettorale quanto sia stato «frustante» trascorrere gli ultimi quattro anni all’opposizione, alludendo alle diverse proposte della lista respinte nel precedente mandato amministrativo.

COSÌ IL PROSSIMO CONSIGLIO COMUNALE (in attesa delle deleghe e della nuova giunta):

Allea, 8 consiglieri: Milo Manica (mister preferenze, 204 voti), Simona Piscia (127), Pier Mario Forni (124), Giacomo Baranzini (116), Claudia Grossi (106), Laura Marzetta (76), Silvia Gibelli (48), Cristian Marzetta (48).

Angera per tutti, 2 consiglieri: Antonio Campagnuolo, Alice Quadri (71).

A come Angera, 1 consigliere: Marco Brovelli.

Città Futura, 1 consigliere: Nevio Menegat.