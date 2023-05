Annullata per maltempo la serata “verde” al parco degli Ulivi di Varese

È stata stata annullata la serata prevista al Parco degli Ulivi in via Monte Bernasco a Varese, e a causarlo sono le piogge ancora previste per il weekend.

L’associazione olivicoltori olio di sant’Imerio spiega infatti che: «Viste le previsioni del tempo del week, siamo costretti ad annullare la serata del 20 maggio. Speriamo di poter riprogrammare l’evento a breve» e ringrazia «Tutte le persone che avevano già aderito con grande entusiasmo»

La serata prevedeva alle 19.30 un aperitivo – pic nic rinforzato di benvenuto (contributo 10 euro) dove i partecipanti dovevano solo portare il plaid o coperta preferita. L’evento doveva proseguire alle 21.15 con una serata di Multivisione all’aperto in collaborazione con le Associazioni Foto Club Varese APS e AIDAMA (Associazione Italiana di Autori di Multivisione Artistica).

Organizzato dagli amici dell’olio di sant’Imerio, prevedeva che il ricavato dell’aperitivo per la manutenzione del Parco. Ulteriori informazioni a info@oliodisantimerio.it.