Annunciati i primi nomi del Woodoo fest 2023: i Belize tornano sul palco a Cassano Magnago

Dopo aver annunciato le date del festival (dal 20 al 23 luglio) gli organizzatori di Woodoo Fest di Cassano Magnago, svelano i primissimi nomi degli artisti in scaletta di questa ottava edizione.

Il concept di quest’anno è “dance, dance, dance”, un mantra che accompagnerà tutti i giorni del festival facendo ballare il pubblico in ogni momento. Annunciati dunque i primi nomi di quest’edizione che sottolinea una forte contaminazione tra musica live e dj set, con artisti della scena italiana ed internazionale.

Nella scaletta subito una sorpresa: sul palco del Woodoo si esibiranno infatti i Belize, una tra le band di maggior successo degli scorsi anni nel Varesotto e non solo ma da tempo lontana dalle scene (nel 2018 si esibirono proprio al Woodoo Fest).

Ecco tutti i primi nomi annunciati: Belize (VA) unica data estiva, Dov’è Liana (FR) live set, Duckwrth (US) unico live in Italia, Ferrari (IT) dj set, Ivreatronic (IT) dj set, Planet Opal (IT) live set, Toy Tonics JAM (DE) dj set con Stump Valley, Sam Ruffillo e Gee Lane, Whitemary (IT) live set. Altri nomi verrano svelati nelle prossime settimane.

I biglietti sono da disponibili solo sulla piattaforma di ticketing e discovery DICE.