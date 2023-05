“Arte in Trotto”, nella Valle del Lanza un’esposizione di bonsai

Un nuovo appuntamento con l’arte nel cuore della Valle del Lanza. Prosegue la rassegna artistica “Arte in Trotto”, che domenica 28 maggio al mulino del Trotto di Solbiate con Cagno ospiterà l’esposizione di bonsai curata da Gabriele Marcolini e Fulvio Conti. Un’occasione per immergersi in una goccia di cultura orientale che rivive in questa forma di arte vivente che sono i Bonsai

Non mancheranno le visite alle cave di Molera e l’ormai famosissimo Bestiario del Parco che incanta grandi e piccoli. E ancora tanta compagnia e allegria immersi nella natura del Parco Valle del Lanza.