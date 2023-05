Assemblea del Distretto 2042 del Rotary International: priorità per la pace globale, formazione giovani e lotta alla poliomielite

Lo scorso sabato 13 maggio alle Ville Ponti di Varese si è tenuta l’assemblea di formazione del Distretto 2042 del Rotary International, distretto che conta circa 2000 soci in 50 Club che operano nella fascia Pedemontana della Lombardia, dalla provincia di Varese fino a quella di Sondrio, comprendendo le province di Monza Brianza e di Bergamo.

L’assemblea, iniziata col tradizionale tocco di campana del presidente del Rotary Club Varese Tiziano Baretti, è stata guidata da Giuseppe Del Bene, dottore commercialista varesino e socio del Rotary Club Varese Ceresio che dal prossimo luglio sarà governatore distrettuale, incarico attualmente ricoperto dall’avvocato Davide Gallasso.

L’obiettivo della giornata è stato quello di condividere le priorità del piano di azione. Del Bene ha identificato tre ambiti programmatici: contribuire a sostenere il programma di eradicazione della poliomielite nel mondo; incentivare i programmi di servizio rivolti ai giovani (in particolare sul tema della formazione imprenditoriale e del sostegno alle problematiche legate alla salute mentale); estendere i rapporti con gli altri Distretti Rotary nazionali ed esteri (nel mondo se ne contano 560 per 1,2 milioni di soci) per favorire iniziative di promozione della pace.

Su questi temi sono intervenuti, tra gli altri, Valerio De Molli, managing partner ceo di The European House – Ambrosetti, e Jean Luc Perrin, rappresentante permanente del Rotary International presso la sede di Ginevra dell’Onu. Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, intervenuto in assemblea, ha sottolineato il ruolo determinante del Rotary su alcuni programmi sviluppati in collaborazione con la Regione, come la realizzazione, grazie al decisivo contributo dei distretti Rotariani italiani e tedeschi, di un innovativo laboratorio a Calcinate nella bergamasca dedicato al processamento di tamponi nel periodo della pandemia covid.

All’assemblea era presente anche il sindaco di Varese Davide Galimberti.