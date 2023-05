Athlon Run, tutti di corsa all’ombra del Castello di Monteruzzo

Uno degli appuntamenti più suggestivi del calendario del Piede d’Oro è senza dubbio l’Athlon Run, corsa giunta alla 14a edizione che si disputa a Castiglione Olona il cui percorso parte e arriva dal Castello di Monteruzzo. Una cornice eccellente che richiamerà nel borgo castiglionese centinaia di appassionati nella mattina di domenica 14 maggio, giorno in cui va in scena quella che è la sesta tappa del circuito podistico. (foto in alto: la partenza dell’ultima edizione disputata, nel 2019)

Il programma della giornata è quello consueto, con il minigiro per i giovanissimi atleti nati dal 2013 in avanti e con due percorsi per tutti gli altri: il “lungo” misura poco meno di 10 chilometri (9850 metri) mentre il ridotto si attesta a meno di 4 chilometri. Il ritrovo è aperto dalle 7,30 con la possibilità per i singoli partecipanti di iscriversi fino a pochi minuti dallo start; i gruppi invece devono comunicare atleti e partecipazione entro le 14 di sabato 13. L’iscrizione costa 2 euro per i ragazzi (under 15) e 5 euro per tutti gli altri.

Il minigiro (600 metri) scatterà alle 8,45 ed è disegnato all’interno del Parco Monteruzzo. Alle 9 in punto ci sarà il via delle prove principali (all’esterno del parco) con gli specialisti del nordic walking che partiranno in coda al gruppo. Si parte in leggera salita fino alla svolta per la zona industriale Villafranca; il bivio tra i due percorsi è posto ai 1.700 metri con il corto che svolta in via Monte Cengio, prosegue in via Monte Cimone e torna sulla strada pedonale verso il castello.

Il lungo invece prosegue per la località Biciccera e attraversa due tratti boschivi, il secondo dei quali più lungo che scende in direzione “cava” e porta al ristoro dei 5 Km. Dopo il tratto in discesa si raggiunge il fianco della ditta Lati a Gornate Olona, poi si scavalca l’Olona e ci si inserisce per un chilometro sulla ciclopedonale che sfiora il monastero di Torba. In località San Pancrazio si affronta il secondo tratto di 2 km in leggerissimo falsopiano lungo il fiume; si esce percorrendo l’Antico Ponte e si affronta uno strappetto con alcuni scalini, che termina davanti al Municipio, a pochi passi dal Complesso della Collegiata. Infine si scende nel centro storico, fra la Chiesa del SS. Corpo di Cristo e il Palazzo Branda per poi risalire, lungo i tornanti, verso il traguardo al Castello Monteruzzo.

PIEDE D’ORO 2023 – IL CALENDARIO

19 marzo: Azzate – Gran Prix della Valbossa (Vincitori: M. Belluschi | F. Canale)

26 marzo: Malgesso – Corri con Lidio (M. Borgnolo | F. Bianchi)

02 aprile: Arsago Seprio – Arsalonga (M. Belluschi | F. Bianchi)

23 aprile: Brebbia – Stramulino (M. Belluschi | F. Bianchi)

07 maggio: Malnate – Città di Malnate (M. Borgnolo | F. Canale)

14 maggio: Castiglione Olona – Athlon Run

28 maggio: Cocquio Trevisago – Camminiamo Insieme

10 giugno: Brenno di Arcisate – Brennight (serale)

25 giugno: Arcisate – Quatar pass per Arcisà

17 settembre: Mustonate di Varese

8 ottobre: Varese

15 ottobre: Cardana di Besozzo

22 ottobre: Cavaria con Premezzo – C.C. dei 7 Campanili