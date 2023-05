Attesi temporali sul Varesotto, diffusa una nuova allerta meteo

Allerta gialla per rischio idrogeologico e per temporali sull’alto Varesotto e per temporali sul basso Varesotto. Lo dice la nuova allerta meteo diffusa dal centro monitoraggio rischi naturali nella giornata di domenica 7 maggio.

Nel pomeriggio di oggi, infatti, la zona prealpina occidentale sarà interessata da condizioni meteo instabili, con flussi umidi provenienti dai quadranti meridionali. Questi potranno portare a fenomeni convettivi intensi, specialmente nelle aree prealpine e alpine occidentali, sulle Orobie, nelle zone prealpine orientali e nelle aree di pianura occidentale e centrale. In altre zone, i fenomeni saranno probabili ma più occasionali.

Le precipitazioni saranno più persistenti nelle aree occidentali e potrebbero essere accompagnate da grandine. È possibile che si accumulino tra 40 e 100 mm di pioggia nelle prossime 12 ore, con precipitazioni che potrebbero continuare anche nelle prime ore di lunedì. Le zone più colpite saranno le aree prealpine occidentali e centrali, e in parte anche l’Alta Pianura.