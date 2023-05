Attolini nuovo amministratore di Agesp Energia: “Un successo di Fratelli d’Italia”

Rivendica chiaramente l’egemonia di Fratelli d’Italia Francesco Attolini, nuovo amministratore unico di Agesp Energia che succede a Giuseppina Basalari. In una nota inviata alla stampa lo sottolinea sostenendo prima di tutto che «la mia nomina ad Amministratore Unico di Agesp Energia è un grande risultato per Fratelli d’Italia prima che personale».

E fa un vero e proprio conteggio: «Oggi la squadra di Fratelli d’Italia può contare su un sindaco ,un assessore, un Presidente di una società partecipata e 4 consiglieri comunali, una cospicua squadra alquanto nel 2013 quando insieme all’inossidabile On.Ninetto Pellegatta e ad altri militanti decidemmo di contribuire anche a Busto al progetto nascente di Fratelli d’Italia».

Ringrazia pubblicamente Checco Lattuada «al quale passai il testimone per rinforzare il circolo: grazie alla sua storia politica e alla sua attenzione nel non lasciare mai indietro nessuno (sia nel Partito che in ambito sociale) avvicinò nuovi e vecchi militanti della nostra area (tra cui il Sindaco) e portò il circolo a essere il più numeroso della Provincia».

Confessa anche che questa sua nomina, sarebbe potuta arrivare prima, «ma Fratelli d’Italia ha accettato la scelta di posticiparla in quanto la società stava attraversando il periodo difficile dell’aumento del prezzo del gas, e un cambio in corsa avrebbe potuto rallentare le azioni che sono state prontamente messe in atto» – e cioè la vendita del 70% delle quote ai privati.

Attolini rivendica la scelta che è prima di tutto politica: «Senza arroganza, credo si possa annoverare questa scelta di Fratelli d’Italia, come piccolo esempio di buona politica; scelte che ogni partito è tenuto a valutare per combattere l’antipolitica e non tradire la fiducia dei propri elettori».

Ringrazia l’amministrazione comunale, il socio Agesp S.p.A. per la nomina e l’amministratrice uscente «per il lavoro svolto. Sicuramente proseguirò al meglio per raggiungere gli obiettivi prefissati dall’amministrazione comunale. Agesp Energia è stata storicamente il fiore all’occhiello delle società Agesp, ha sempre svolto un servizio importante per la città e come tale deve continuare a esserlo».

Afferma di voler affrontare questa nomina con grande responsabilità «ma anche con grande serenità perché in Fratelli d’Italia abbiamo molti validi e valorosi amministratori o ex amministratori ai quali chiedere consiglio e che non mi lasceranno certamente solo: guardando a Busto penso al Sindaco Emanuele Antonelli (virtuoso ex-Presidente della Provincia) e a Paolo Montani, guardando fuori Busto penso all’amico Dario Frattini, che mi è sempre stato vicino».

Attolini junior dedica anche un pensiero al padre Osvaldo: «Senza andare tanto lontano, in famiglia ho poi un serio e stimato ex-amministratore, mio padre Osvaldo, storicamente e notoriamente su posizioni ben più centriste delle mie, credo debba a lui buona parte della mia passione politica, tra i valori che ci ha trasmesso non sono mancati il senso dello Stato, e il rispetto delle Istituzioni».

In seguito a questa nomina, infine, valuterà insieme al Segretario Provinciale On.Andrea Pellicini «se proseguire negli incarichi che mi ha affidato nel collegio dei provibiri e nel dipartimento provinciale di sicurezza, legalità, immigrazione».