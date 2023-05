Autista della provincia di Varese selvaggiamente picchiato e investito in autostrada in Liguria, arrestati i 4 violenti

Un’autista di furgone, un cittadino di origine marocchina ma residente in provincia di Varese, è stato brutalmente picchiato e investito in autostrada (lungo l’autostrada A10, tra Pra’ e Arenzano) per questioni di viabilità, dopo aver tagliato la strada a un’auto con quattro persone a bordo. A seguito dell’incidente, la polizia stradale di Genova ha arrestato i quattro individui con l’accusa di tentato omicidio aggravato dall’odio razziale.

L’episodio risale al 31 marzo, ma i contorni della vicenda sono stati diffuso soltanto ora e riportati da un’agenzia ANSA. Quel giorno, in pieno giorno lungo l’autostrada A10, tra Pra’ e Arenzano, i fatti hanno avuto luogo sotto gli occhi di numerosi automobilisti. Le telecamere dell’autostrada hanno ripreso l’accaduto. Dopo aver ricevuto una segnalazione, gli agenti della polizia stradale sono intervenuti sul luogo del fatto. I quattro aggressori avevano lanciato oggetti contro il furgone, costringendo il conducente marocchino a fermarsi sulla corsia di emergenza. A quel punto, lo hanno aggredito, minacciato e insultato anche in lingua araba.

Quando altre persone si sono fermate attirate dall’aggressione, i quattro aggressori sono risaliti in auto, investendo il malcapitato e trascinandolo per diversi metri prima di farlo cadere. Il camionista, soccorso all’ospedale di Voltri, ha riportato ferite guaribili in 45 giorni.

Gli agenti della polizia stradale di Genova Sampierdarena hanno arrestato due dei quattro aggressori, uno slavo e un sudamericano di 24 anni, presso l’area di servizio Piani d’Invrea Nord. Nei giorni seguenti, è stato arrestato un terzo aggressore, italiano di 21 anni, mentre il quarto, anch’esso italiano, 23enne, si è consegnato.

I quattro giovani arrestati sono accusati di tentato omicidio aggravato dall’odio etnico, sebbene il giudice per le indagini preliminari non ritenga l’aggravante sussistente al momento, salvo ulteriori approfondimenti investigativi. Gli arrestati hanno affermato di essere stati aggrediti dal camionista dopo avergli tagliato la strada ma la versione della vittima e le riprese delle telecamere indicherebbero che i quattro amici avrebbero attaccato il camionista dopo aver provato a sorpassarlo.