Auto esce di strada e sbatte contro il guard rail a Sesto Calende: due donne ferite, una serie condizioni

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, martedì 23 maggio, a Sesto Calende, in via Angera. Secondo quanto si apprende intorno alle 16.30 la conducente di un’auto ha perso il controllo del veicolo, andando a impattare contro il guard rail di protezione a bordo carreggiata. Le cause dell’incidente sono al momento in corso di accertamento.

Due persone sono rimaste coinvolte nell’incidente: una donna di 25 anni e una di 55. Gli operatori dei Vigili del Fuoco hanno lavorato per mettere in sicurezza l’autoveicolo e hanno collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti.

Il soccorso sanitario è stato immediatamente attivato. Secondo il bollettino rilasciato, tre ambulanze sono state inviate sul posto. Una donna è stata trasportata all’ospedale di Angera con codice giallo, indicativo di un quadro clinico di media gravità. La seconda donna coinvolta, trasportata in codice rosso, è stata invece condotta all’ospedale Circolo di Varese, indicando una situazione clinica di maggiore gravità. Un terzo mezzo di soccorso avanzato ha poi seguito sul posto i feriti.

Sono intervenuti anche i Carabinieri di Gallarate, per i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica dell’incidente. Tutte le operazioni di soccorso si sono concluse alle 18:25.