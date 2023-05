Autolaghi blindata per il via vai di tifosi nel derby di coppa a Milano

Blindati e uomini sul territorio per vegliare su di una serata «calda» sul fronte sportivo: il derby di coppa fra Milan e Inter che si disputa nel tempio del calcio meneghino mette sul chi va là anche le forze dell’ordine varesine che hanno attivato un cordone di sicurezza lungo l’Autolaghi, all’altezza delle barriere di Gallarate.

Non c’è mistero sulle grandi aderenze, se non oramai vere e proprie sovrapposizioni, fra le tifoserie dell’Inter e le frange più estreme del Varese, cucite col sangue degli ultimi fatti di cronaca (vedi il caso del Santo Stefano di sangue 2018 con la morte di uno dei guru degli ultras varesini, Dede Belardinelli).

Ed è invece cronaca fresca la sortita in carne e ossa dei tifosi del Napoli calcio captati dalla Digos di Milano in partenza, intercettati dalla Stradale in itinere, poi fermati dalle Volanti della Polizia di stato con in supporto i reparti operativi dei Carabinieri nel dopopranzo di domenica, con due terzi della maxi colonna di napoletani sui van che hanno fatto dietrofront in contromano su viale Europa per raggiungere di nuovo l’Autolaghi e i rimanenti portati in questura, assieme ad alcuni nel frattempo fuggiti e fermati in A8.

In tutto 26 i Daspo che verranno presi, oltre alle denunce per resistenza a pubblico ufficiale. È in questo clima che si sviluppano anche i movimenti di tifosi che da Varese scendono di Milano per dare man forte alla tifoseria nerazzurra. Ed è in questi spazi che la polizia non vuole si infilino nel tragitto fra andata e ritorno tracce di illegalità o violenza.