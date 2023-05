Automobile in fiamme nella notte a Luino, intervento dei vigili del fuoco

Intervento dei Vigili del Fuoco di Luino nella notte in Via Mazzini, nella cittadina sul Lago Maggiore, intorno alle 4.

L’intervento della squadra di soccorso è stato necessario per l’incendio ad una autovettura. Per cause in corso di accertamento un veicolo posteggiato è stato interessato da un’incendio.

Il rapido intervento degli operatori ha impedito che le fiamme si propagassero alle altre auto in sosta.