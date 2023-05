Azzate, Bernasconi all’opposizione: “Speriamo che quel che abbiamo messo in cantiere non vada perso”

Il gruppo di Gianmario Bernasconi non nasconde la delusione: ritrovarsi all’opposizione non era stato messo in conto. Tra le due liste è stato un testa a testa per tutta la campagna elettorale e così anche durante lo spoglio, poi, verso la fine, il sorpasso e l’ascesa di “Azzate a colori” con Raffaele Simone, che ora è il nuovo sindaco di Azzate.

935 voti “Azzate a Colori” contro gli 831 voti di Progetto Comune del sindaco uscente Bernasconi.

«Abbiamo perso – commenta a caldo l’ex primo cittadino, eletto per ben due legislature – però abbiamo mantenuto la base del nostro elettorato, che ha dimostrato di credere ancora nel nostro Progetto Comune. Siamo stati penalizzati dal fatto che la volta scorsa quelli che oggi ci hanno battuto correvano con due liste tra loro in competizione, resta il fatto che ci hanno superato di misura.

Faremo un’opposizione costruttiva ma quel che mi preme davvero dire è che spero che tutto quello che abbiamo messo in cantiere non vada perso. Noi come amministrazione uscente siamo riusciti a portare a casa davvero tante risorse e ora le serviamo su un piatto d’argento. Speriamo vengano utilizzate per concretizzare i progetti che già ci sono. Ci sono temi urgentissimi su cui mettere la testa, tra i primi quello che riguarda l’associazione genitori, che sta per sciogliersi e che garantisce il servizio mensa della scuola media».