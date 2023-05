Azzate, “Da Fratelli d’Italia nessuna indicazione di voto ai nostri elettori”

Riceviamo e pubblichiamo

Il maltempo domenicale previsto non ha spento gli entusiasmi. Il gazebo di Fratelli d’Italia è presente anche ad Azzate per la campagna tesseramenti, un momento che ci riempie di soddisfazione per gli ottimi riscontri che riceviamo ogni volta che ci presentiamo sul territorio, anche in previsione della costituzione del circolo territoriale.

E’ l’occasione per chiarire la questione elezioni comunali. Come noto ai più, Fratelli d’Italia – Azzate non è presente in questa competizione elettorale per l’elezione del nuovo consiglio comunale. Si è dialogato con chi risulta il più ovvio interlocutore sul territorio (anche in rispetto degli accordi Provinciali di FdI nel tavolo del cdx ) ma al momento delle scelte abbiamo scoperto di essere stati esclusi dalla lista.

Come definire questa decisione se non una mancanza di rispetto a priori e fatta volutamente? In questo c’è poca lungimiranza, o forse c’è chi ritiene il primo partito italiano un concorrente. Quindi, data la situazione venutasi a creare (e senza ascoltare l’oste) ai nostri elettori e simpatizzanti non daremo indicazione di voto, confidando nella giusta valutazione di ognuno nella scelta del nuovo sindaco e della nuova maggioranza consiliare.