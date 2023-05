Ballare è meglio che curare: danza al Salone Estense per la prevenzione del tumore al seno

In provincia di Varese vengono diagnosticati più di mille casi di cancro al seno all’anno. Tanti, troppi. È ora di cambiare strategia di prevenzione, perché parlare di esami, di cure, di tasso di mortalità può spaventare e addirittura allontanare dalla diagnostica precoce.

Ecco allora scendere in campo l’Associazione Caos e All Dance Academy, in collaborazione con la Fondazione Comunitaria del Varesotto e con il Patrocinio del Comune di Varese e dell’Asst Sette Laghi, per portare in scena – sabato 29 aprile nel Salone Estense del Comune di Varese – un evento dal titolo “Ho uno spettacolo nella testa che si chiama vita”.

I ballerini di All Dance – scuola di danza di Venegono Inferiore affiliata Uisp – sono saliti sul palco, con le coreografe Michela Cremona e Claudia Pintus e la regia per la parte recitata di Marco Airoldi, per ballare, ma soprattutto per fare prevenzione in un modo nuovo, più leggero rispetto alle tradizionali conferenze.

«Il grandissimo Umberto Veronesi diceva l’informazione è la prima medicina – spiega Adele Patrini, presidente di Caos – In questi anni si è fatta tanta informazione sul cancro, ma i casi continuano a crescere. È ora di trovare nuove strategie di comunicazione per spingere le persone a fare prevenzione senza paura, in modo di passare il messaggio in modo indiretto e trasversale».

La danza ha fatto scaturire emozioni che sono arrivate al cuore delle persone. Lo spettatore è stato coinvolto in un viaggio in cui ha messo in gioco il suo “essere umano”, nelle sue gioie, ma anche nelle sue incertezze e nelle sue paure, con l’obiettivo di prendere consapevolezza del valore della vita, che è un dono che va valorizzato e preservato.

«Attraverso danza, recitazione e body painting abbiamo voluto fare la nostra parte per la prevenzione – afferma Adriana Crespi, direttrice di All Dance Academy, scuola che crede molto nelle iniziative di sensibilizzazione – Il ballo non è solo sport e arte, ma anche un modo per affrontare con leggerezza temi importanti e abbracciare così tematiche di cui spesso si fa fatica a parlare perché fanno un po’ paura».

Alla performance è seguito un talk show, condotto da Marco Airoldi, che ha visto coinvolti tutti i presenti, tra cui il sindaco Davide Galimberti, il presidente della Commissione Welfare di Regione Lombardia Emanuele Monti, il presidente della Fondazione Comunitaria del Varesotto Maurizio Ampollini, la professoressa Francesca Rovera responsabile di Breast Unit Asst Sette Laghi, le genetiste Mariagrazia Tibiletti ed Ileana Carnevali che, con Adele Patrini di Caos, Michela Cremona e Claudia Pintus di All Dance Academy, hanno partecipato alla chiacchierata mettendo in luce il vissuto, le emozioni ed i feedback dei presenti. Creando una sinergia corale con l’obiettivo di promuovere la salute nel suo significato non solo scientifico, ma anche culturale, sociale, etico e filosofico.