Bambi Lazzati contro la demolizione delle casette a Brinzio: “Autolesionismo senza senso”

«Tutti parlano di far vivere le nostre bellezze. Brinzio, paese alle porte di Varese, le smantella!». Si dice veramente allibita e sconcertata Bambi Lazzati, la presidente dell’associazione Amici di Piero Chiara dopo aver letto la notizia della rimozione delle strutture di appoggio della pista di sci di fondo di Brinzio.

«Le casette erano collocate da anni in un’area sportiva, non erano assolutamente impattanti. Non mi capacito del fatto che le casette possano essere la causa dello smantellamento della pista. La pista impegnava anche appezzamenti privati, ma senza lasciare alcun impatto. Un atto che in un sol colpo cancella oltre 30 anni di storia e cultura, un bene che era stato voluto e costruito da amministratori e associazioni della zona, Pro Loco, Sci nordico Varese, Centro fondo, la pista era una meta affascinante, un impianto accettato nel piano regolatore e riconosciuto dalla FISI, facilmente raggiungibile per la vicinanza a Varese, tutta gestita da appassionati volontari, che garantivano un tracciato sempre ben battuto e frequentato da famiglie e persone di ogni età».

Bambi Lazzati definisce «improvviso atto distruttivo» quello perpetrato verso «un tempio della cultura non solo sportiva del nostro territorio. Vorrei sapere il perché, quali siano i veri motivi, può essere che gli abitanti di Brinzio non la volessero? Mi sembra veramente una manifestazione di autolesionismo, a maggior ragione in vista delle Olimpiadi Invernali 2026».

La nota esponente del mondo della cultura varesina racconta la sua esperienza sulla pista di Brinzio: «Sono andata per anni a far fondo a Brinzio, la disciplina non mi è molto congeniale, ma essere in un luogo affascinante mi estraniava, sembrava di essere in un comprensorio alpino! Credo di non essere l’unica a pensarla così e spero che si possa ritornare sul punto e salvaguardare questo bene prezioso».