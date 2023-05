Bando da 200mila euro per le imprese del Distretto del Commercio Malpensa Nord Ticino

Il prossimo mercoledì 31 maggio segna un momento di grande importanza per il territorio circostante il Distretto del Commercio Malpensa Nord Ticino. Inizierà infatti l’apertura del bando per le attività commerciali che operano nella zona, offrendo loro l’opportunità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo e il potenziamento delle proprie attività.

L’ammontare complessivo dei fondi disponibili è di 200mila euro, che saranno suddivisi in percentuale tra i Comuni appartenenti al Distretto, in base al numero di residenti. I beneficiari dei finanziamenti saranno le micro, piccole e medie imprese che svolgono attività di vendita al dettaglio di beni o servizi, somministrazione di cibi e bevande e prestazione di servizi alla persona.

I comuni inclusi nel Distretto del Commercio Malpensa Nord Ticino sono: Somma Lombardo, Angera, Golasecca, Mercallo, Mornago, Sesto Calende, Taino, Varano Borghi e Vergiate. Sarà quindi fondamentale per le imprese di queste località prendere parte all’apertura del bando al fine di accedere ai finanziamenti disponibili.

Per garantire un supporto completo alle imprese interessate, sono stati organizzati dal distretto incontri informativi, durante i quali saranno fornite ulteriori informazioni sui criteri di ammissibilità, le modalità di presentazione delle domande e altre indicazioni utili.

Il primo incontro informativo si terrà giovedì 18 maggio, alle ore 21, presso la sala consiliare di Somma Lombardo a cui seguirà un secondo, giovedì 25 maggio, sempre alle ore 21, in Sala Cesare da Sesto a Sesto Calende. Anche in questo caso, gli imprenditori avranno la possibilità di ricevere informazioni dettagliate e chiarire eventuali dubbi.

Il presidente del distretto e assessore al commercio di Sesto Calende Edoardo Favaron sottolinea l’importanza di partecipare a questi incontri informativi, poiché forniranno un “quadro completo delle opportunità e dei vantaggi che il Distretto del Commercio Malpensa Nord Ticino intende offrire alle imprese locali”. Sarà inoltre possibile ottenere risposte dirette alle proprie domande e ricevere indicazioni utili per preparare le domande di finanziamento.