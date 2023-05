Barbieri, candidato sindaco di Venegono Domani deplora l’appello al voto utile: “Tutte le liste hanno pari dignità”

L’appello al “voto utile”, contenuto in un volantino elettorale della lista Con Senso Civico, che candida come sindaco Fabiano Lorenzin, ha fatto irritare la civica Venegono Domani che propone con sindaco Stefano Barbieri, espressamente tirata in causa, insieme all’altra civica Idee in Comune, per sottolineare che – si legge nel volantino “un voto a queste due liste è un regalo all’attuale amministrazione”.

La risposta di Venegono Domani è in un comunicato stampa che pubblichiamo qui di seguito.

“Venegono Domani, lista candidata alle elezioni del 14-15 maggio, liberamente costituitasi a Venegono Superiore secondo i principi di libertà di associazione politica sanciti dalla Costituzione, esprime la propria piena e ferma riprovazione per l’atteggiamento del candidato sindaco Walter Fabiano Lorenzin che firma un volantino con cui si appella al “voto utile” e ad escludere dal voto le liste concorrenti. La squadra di Venegono Domani non sta affrontando questa sfida elettorale come una scampagnata di primavera. Non ci siamo riconosciuti in una proposta condotta da un candidato sindaco discutibile e divisivo, lungamente latitante come consigliere e incapace di un’opposizione propositiva: questa è la ragione per cui è nato Venegono Domani.

Venegono Domani, dal canto proprio, ha dedicato passione ed energie ad elaborare una proposta moderna, innovativa e altamente qualificata dalle competenze a sostegno, i candidati hanno tolto ore al lavoro, alla famiglia, agli affetti. Il pressapochismo e la sufficienza con cui veniamo soppesati è semplicemente imbarazzante da chi si arroga il “diritto” ad amministrare Venegono Superiore e si prefigura inadatto al dialogo con chi ha semplicemente idee differenti. A ragion veduta, sorge il dubbio che non fosse colpa dell’attuale maggioranza se non c’era dialogo fra attuale maggioranza e attuale opposizione…

Qualcuno ha forse conferito dignità e meriti superiori a Lorenzin e compagnia perché si arroghino il diritto di dover essere gli unici a dover sfidare l’attuale amministrazione (cit. volantino “non siamo stati seguiti dalle altre liste civiche”)? Con quale presunzione ed arroganza si permette questo tale avvocato Lorenzin, che dovrebbe conoscere i valori della Costituzione, di ergersi sul piedistallo e offendere così spudoratamente le liste concorrenti, come se solo lui fosse ammantato da un superiore lignaggio di moralità? Questa è l’etica che troveremo a Venegono se questi “pontificatori” di moralità vinceranno le elezioni?

Se queste sono le premesse da chi si candida a governare il paese per i prossimi 5 anni, chi pensa di cambiare le cose in paese mettendo una croce su questo candidato e questa lista, ci pensi due volte.

Dopo aver accuratamente evitato e non raccolto le provocazioni di queste settimane, tanto devo a tutela della dignità dei candidati di Venegono e della serietà della nostra proposta.

Stefano Barbieri – Candidato sindaco a Venegono Superiore per la lista Venegono Domani – Barbieri Sindaco”