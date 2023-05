Barca si ribalta nelle acque davanti a Lisanza: 24 persone coinvolte, si cercano dispersi

Il maltempo del pomeriggio ha causato due incidenti nelle acque dei nostri laghi.

Il più grave è accaduto nelle acque del lago Maggiore davanti a Lisanza, frazione di Sesto Calende: una imbarcazione della lunghezza di 16 metri (dalle prime informazioni si tratterebbe di una house boat) si è ribaltata con ventiquattro persone a bordo, 22 passeggeri e due persone di equipaggio.

Quattordici di loro hanno raggiunto la località Piccaluga, e sono stati soccorsi: 3 in codice verde e una in codice giallo, in 5 hanno invece raggiunto lo specchio acqueo di fronte a Lisanza. Cinque persone risultano ancora disperse.

Sul posto ci sono almeno sette ambulanze, l’elisoccorso, un’automedica del 118, nonchè gli specialisti vigili del fuoco del soccorso acquatico, gli aerosoccorritori del reparto volo Lombardia a bordo del “Drago 150” e il nucleo sommozzatori di Milano, oltre alla Guardia Costiera con moto d’acqua e Carabinieri. Sono stati allertati inoltri tutti i gruppi di soccorso della zona.

Un altro incidente è invece avvenuto sul lago di Varese all’altezza di Gropello di Gavirate nel tardo pomeriggio, dove alcune imbarcazioni da canottaggio si sono capovolte causa maltempo: gli occupanti sono finiti in acqua, le persone sono state recuperate da alcuni natanti.