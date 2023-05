Barriere antirumore in A8 a Castellanza, il sindaco incontra Aspi: “Lavori entro il 2024”

Si è tenuto nei giorni scorsi un incontro tra il Comune di Castellanza e i tecnici di Autostrade per l’Italia (ASPI) per fare il punto sul piano di sostituzione delle barriere fonoassorbenti nel tratto di autostrada A8 che attraversa il territorio comunale.

Lavori in ritardo di anni sull’A8

L’incontro è stato richiesto dal Sindaco di Castellanza Mirella Cerini, che ha ritenuto necessario un aggiornamento sulle tempistiche del progetto in seguito alla riprogrammazione delle stime iniziali che prevedevano il termine degli interventi entro la fine del 2021.

La spiegazione di Aspi

ASPI ha spiegato che le attività di verifica e progettazione strutturale previste dalle più recenti norme tecniche si sono rivelate particolarmente lunghe e complesse. Ciò è dovuto alla necessità di eseguire le indagini su aree private e sulla piattaforma autostradale in presenza di traffico. Anche la progettazione di dettaglio delle cantierizzazioni e delle fasi esecutive è stata complessa, considerando che si tratta di lavori da realizzare su un importante tratto autostradale in esercizio.

Ora tempi rapidi per riposizionare le barriere antirumore

Tali circostanze hanno determinato una revisione del cronoprogramma iniziale del progetto esecutivo di rinnovo dei dispositivi antirumore, che è stato recentemente inviato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l’approvazione, necessaria per la successiva fase di affidamento dei lavori. Il Ministero ha dato la sua massima disponibilità a esaminare e approvare in tempi rapidi il progetto. Saranno invece avviate a breve le procedure amministrative indispensabili per l’occupazione temporanea delle aree da cantierizzare, che prevedono anche l’invio delle opportune comunicazioni ai singoli proprietari del tratto coinvolto.

Nuovo termine entro il 2024 con nuovi pannelli, più alti

Nel corso della prossima estate si prevede l’avvio delle attività preparatorie di ricollocazione dei sottoservizi interferenti, come la fibra ottica. Tali attività consentiranno la graduale attivazione dei cantieri nei mesi successivi. La prima fase di lavorazioni consisterà nella parziale demolizione e ricostruzione delle opere strutturali esistenti, per poi procedere alla progressiva installazione dei nuovi dispositivi antirumore nel corso del 2024. Durante l’incontro, è stata confermata all’Amministrazione che le nuove pannellature saranno più moderne e, in taluni tratti, anche di altezza più elevata rispetto ai dispositivi precedenti, consentendo il massimo livello di abbattimento del rumore.

Il sindaco Cerini monitorerà

Il Sindaco di Castellanza, città particolarmente coinvolta dalla presenza dell’autostrada, ha ribadito «l’impegno di tutta l’Amministrazione Comunale per il completamento dei lavori sulla tratta autostradale, mantenendo un costante monitoraggio dell’andamento lavori e una informazione puntuale ai cittadini. È stata sottolineata l’urgenza del concreto avvio dei lavori, considerato che i residenti nell’area circostante hanno subito disagi notevoli in seguito ai continui ritardi».