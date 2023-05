Beppe Sannino conquista anche la Svizzera: il Paradino vola in Promotion League

La vittoria ce l’ha nel sangue e a 66 anni ancora ha fame di successi. Giuseppe Sannino ha iniziato questa stagione nella Nocerina, ma le cose non sono andate nel modo giusto e così ha deciso di fare un passo indietro, lasciare la squadra campana e tornare a casa, nella sua Varese. Un allenatore come lui libero però è una tentazione forte per molti e così l’Fc Paradiso, squadra di Prima Lega alle porte di Lugano, ha deciso di puntare su di lui per fare il grande salto in Promotion League, la terza serie del calcio rossocrociato.

E la scommessa è stata vinta: grazie all’1-1 conquistato domenica 14 maggio contro il Wettswil-Bonstetten la squadra biancoverde ha conquistato la promozione con due giornate di anticipo sulla fine del campionato.

Merito di mister Sannino e del suo staff di impronta varesina, dal preparatore dei portieri Oscar Verderame al match analyst Max Cocomazzi. Anche in squadra sono diversi gli elementi provenienti da Varese: l’ex capitano biancorosso Donato Disabato, Michele Foglia e Matteo Mauro.

Tante vittorie, ma mister Sannino continua a emozionarsi, come traspare nelle dichiarazioni rilasciate dal tecnico nel post partita: «Sono contento per i ragazzi e per questa società. Sono arrivato in corsa e ho cercato di dare il meglio di me stesso. Ho sempre detto ai giocatori che per me era come allenare in Serie A. Vincere è sempre bello, in tutte le categorie. Questo è il sesto campionato che vinco, l’ultimo è sempre il più bello, ma non sono una persona che vive di ricordi e penso sempre al futuro che verrà».