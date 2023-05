Biandronno dice no alla balneabilità della sua costa sul lago di Varese

Non ci sarà Biandronno tra i punti balneabili del lago di Varese la prossima estate. Il sindaco Massimo Porotti ha deciso di rendere “off limits” la sua costa in vista della stagione calda. « Ci sono troppe incombenze in capo ai sindaci e, per quest’anno, abbiamo deciso di non indicare alcuna località. Per rendere balneabile la spiaggia occorre garantire i servizi essenziali come pulizia del tratto antistante, manutenzione, parcheggi. Ci vorrebbe anche il bagnino. Investimenti che, al momento, abbiamo deciso di non sostenere».

Di fondo, c’è una piccola polemica: «Ho scoperto che i rilievi effettuati in questi anni sono avvenuti all’Isolino – spiega Porotti – Nell’accordo quadro viene indicato l’imbarcadero e io ritenevo fosse quello di Biandronno, alla “Strencia”. Invece è al punto di approdo sull’isolotto. Quindi, di fatto, non c’è alcuna rilevazione che possa indicare la balneabilità della nostra costa: né all’imbarcadero, né, tantomeno, al trampolino dove poteva essere la spiaggia naturale. Ciò significa che, per decretarne la balneabilità, andrebbero fatti dei rilievi che, se in linea con i dati dell’Isolino, legittimerebbero il provvedimento, ma se fossero differenti, occorrerebbero 5 anni consecutivi di prelievi e di risultati positivi prima di poter definire balneabile la costa di Biandronno. Trovo che la scelta di verificare le acque all’Isolino mal si concili con lo status di patrimonio dell’Unesco che mira a preservare e non ad aprire a un afflusso di turisti per scopi differenti da quelli del valore archeologico del bene».

Bagni vietati a Biandronno, dunque, a meno di raggiungere in barca l’isolino Virginia.