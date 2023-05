Bici rubata in stazione a Gallarate, “caccia” al ladro grazie alle telecamere

È “caccia al ladro” in stazione a Gallarate, per cercare di recuperare la bici del consigliere comunale Giovanni Pignataro. Il consigliere dem era in stazione per girare un video (di denuncia per la rimozione dei posti auto coperti, vedi qui), si è distratto per un minuto e si è fatto sgraffignare la bici da un uomo che poi ha continuato a girare tra l’altro in città. «Ammetto che non l’avevo legata, ero a due passi» ha detto, con un po’ di autoironia per la vicenda vagamente comica.

Pignataro tra l’altro stava parlando sotto la telecamera di sicurezza, proprio per dimostrare che i parcheggi coperti sono preziosi anche perché collocati in prossimità della videosorveglianza. «Ieri in comando mi avevano detto che era in riparazione, ma terminata la manutenzione oggi mi hanno potuto mostrare le immagini del ladro» spiega oggi Pignataro, «ringrazio per questo l’attenzione dei funzionari». Anzi: incrociando le immagini del furto con quelle del video che stava registrando, Pignataro è riuscito anche a individuare il volto del ladro e non dispera di riuscire a recuperare la sua bici nera con strisce rosse (perfetta per lui, milanista).

Uno stamp dal video acquisito dal comando di Polizia Locale, in cui si vede il ladro che porta via la bici

Nel frattempo a Pignataro arriva anche la solidarietà di Giuseppe De Bernardi Martignoni, consigliere comunale di Fratelli d’Italia e a lungo “frequentatore” della stazione come taxista. «Innanzitutto massima solidarietà a Pignataro per il furto subito, ci mancherebbe» dice Martignoni. Che però è interessato anche a controbattere sulla sicurezza della piazza: «Un singolo episodio non può essere preso per dire che la stazione non è sicura. In questi anni abbiamo fatto molto lavoro, purtroppo abbiamo ancora a che farecon problemi che ereditiamo dai tempi di Guenzani, che aveva consentito che si insediasse un centro d’accoglienza che ha creato molti problemi».

Il centro d’accoglienza era una realtà privata, della “famigerata” Kb guidata dall’imprenditore sommese Garavello, e il Comune non aveva facoltà di impedirne direttamente la presenza, anceh se il centrodestra ha sempre contestato che doveva essere presa una posizione più dura.

In ogni caso a distanza di sette anni secondo Martignoni quella struttura ha lasciato il segno. «Anche se la Polizia Locale fa un grande lavoro e abbiamo potenziato la videosorveglianza», con telecamere che hanno in effetti consentito di acquisire immagini nitide. Peraltro ancora oggi la Polizia Locale considera la stazione come una zona a rischio di degrado.

Al di là del tema sicurezza, in stazione sono in corso grandi lavori per il nuovo capolinea degli autobus, che comporta lo spostamento delle fermate degli autobus extraurbani e (indirettamente) anche lo spostamento dei posti auto per disabili con la rimozione – o demolizione, non si sa ancora – di metà dei posti bici coperti installati nel 2016. Che erano il motivo che ha portato Pignataro in stazione per il “celebre” video sfociato nel furto.