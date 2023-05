BioBlitz in Palude Brabbia a caccia di biodiversità tra libellule e mondo sommerso

Domenica 21 maggio due eventi dedicati ad adulti e ragazzi per conoscere insieme a degli esperti il mondo degli insetti legati agli stagni

Nell’ambito del progetto “Bioblitz, esploratori della biodiversità”, sostenuto da Regione Lombardia e in collaborazione con Parco regionale Campo dei Fiori, l’Oasi Lipu della Palude Brabbia propone per domenica 21 maggio due eventi dedicati ad adulti e ragazzi per conoscere insieme a degli esperti il mondo degli insetti legati agli stagni.

Per ciascuno una semplice consegna: “Osserva, fotografa, confrontati con i naturalisti e registra le tue osservazioni sulla piattaforma iNaturalist – spiegano i volontari nell’invito alle famiglie di partecipare all’evento – Consigliamo di scaricare l’app sul tuo smartphone (Android o Iphone), prima di venire all’evento, così sarai subito pronto a pubblicare le tue “catture”!

iNaturalist è una piattaforma che funge da database dove qualsiasi cittadino può, attraverso foto geolocalizzate, scoprire quale specie è stata osservata e fornire dati alla comunità scientifica sulla distribuzione.

Ritrovo presso il centro visite della Riserva a Inarzo in via patrioti 22.

Consigliati scarponi o stivali. La partecipazione è gratuita ma è obbligatoria l’iscrizione sul sito www.lipupaludebrabbia.it

Alle ore 9.30

Colori sull’acqua: libellule e damigelle

Un’escursione alla scoperta delle diverse specie di libellule che popolano gli specchi d’acqua della palude, accompagnati da un esperto impareremo a riconoscerli e scopriremo le curiosità della strana vita di queste cacciatrici volanti a pelo d’acqua.

Evento dedicato ad adulti e ragazzi dai 10 anni.

Alle ore 15.00

Mondo sommerso

Ditischi, rane, tritoni, notonette e piante carnivore saranno i protagonisti di questo evento dedicato alle famiglie. Mentre i ragazzi si cimenteranno nella pesca degli anfibi e insetti d’acqua i genitori scopriranno attraverso l’app iNaturalist come aiutare i naturalisti nel censire la biodiversità locale.

Evento dedicato a famiglie con bambini sopra i 7 anni.

In caso di pioggia l’evento è annullato.