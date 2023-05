Biodiversità ed educazione ambientale, ia Varese il convegno “Api e altri insetti impollinatori”

Il Comune di Varese organizza un convegno incentrato sulla biodiversità e l’alleanza tra piante e insetti impollinatori. Un tema che sarà al centro del dibattito dell’incontro in programma lunedì 5 giugno alle ore 21 in Salone Estense, in via Sacco a Varese.

“L’impollinazione delle piante da fiore da parte di api, farfalle, insetti impollinatori e anche animali di altre specie, rappresenta un servizio ecosistemico essenziale per l’umanità, perchè garantisce oltre il 75% delle principali colture agrarie e in generale la conservazione della biodiversità – spiega Nicoletta San Martino, assessore alla tuela ambientale, sostenibilità sociale ed econcomia circolare – Un’iniziativa per fare il punto con i principali stakeholder del territorio, in continuità con il progetto avviato dall’amministrazione per creare in diverse aree cittadine otto nuove aiuole fiorite, seminate con specie idonee a favorire gli insetti impollinatori e con l’installazione di casette per api. Il convegno non sarà solo per addetti ai lavori ma è rivolto a tutti i cittadini, con suggerimenti pratici, come ad esempio i fiori più adatti da seminare in giardino o sul balcone, quali prodotti evitare e altre curiosità”.

All’incontro, aperto a tutti, saranno presenti Giacomo Brusa, presidente Confagricoltura Varese; Danilo Baratelli, dottore naturalista, tecnico faunistico presso Provincia di Varese, che terrà l’incontro “Api e non solo: il ruolo degli insetti nell’impollinazione”; Federico Tesser, dottore di ricerca in economia agraria, che parlerà di “Le api come indicatori dell’inquinamento ambientale”; Lorenzo Sesso, presidente Apava- Associazione tra i produttori apistici della Provincia di Varese, con l’intervento dal titolo “La tutela delle api e dell’apicoltura in provincia di Varese”; Giulio Puccini, presidente Associazione Apiantide – per la salvaguardia, lo studio e sviluppo del migliore ambiente per le api e gli altri insetti impollinatori, che interverrà su “Le azioni del singolo a tutela degli apoidei”. A moderare l’incontro Alessio Martinoli, dell’Istituto Oikos, dottore naturalista.