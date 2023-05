Botteghe Aperte, la “Gorla che lavora” ha mostrato il bello di un paese che vive insieme

Gorla c’è.

Il paesino della valle Olona è vivo, ricco e ha tanto da offrire. Domenica 21 maggio l’associazione “Gorla che lavora“, che riunisce commercianti, negozi e piccola industria locale, lo ha ben mostrato a tutti, grazie ad una edizione di “Botteghe Aperte” rivelatasi un vero successo.

Galleria fotografica Un successo “Botteghe Aperte”, la grande festa di commercianti e cittadini 4 di 21

Le due vie principali del paese sono state chiuse al traffico e si è dato spazio a stand, musica, intrattenimento. Per tutto il giorno i gorlesi – ma non solo, perché l’afflusso di gente proveniva anche dai comuni circostanti – hanno passeggiato con allegria e curiosità fra le bancarelle degli esercizi commerciali locali, quelli delle associazioni e degli hobbisti, potendosi fermare a riflettere su quanto Gorla abbia da offrire.

La festa della “Gorla che lavora”

E – da offrire – questa comunità ha tanto, grazie alla passione di tutti coloro che pensano che il proprio paese non sia un nome a caso sull’indirizzo di residenza, ma un luogo importante, da valorizzare e per cui impegnarsi. Associazioni, volontari, imprenditori e lavoratori che hanno raccontato quanta ricchezza vi sia a Gorla. I commercianti avevano questo, in mente, quando hanno creato una festa che altro non è che la celebrazione di una comunità viva e ricca.

«Difficile sintetizzare la giornata di oggi con una sola frase – ha commentato al termine della giornata il presidente della “Gorla che lavora” Mauro Elzi – è stata una delle edizioni migliori di sempre, gli espositori hanno davvero offerto ai cittadini momenti ricchi di allegria e i gorlesi hanno risposto con entusiasmo al nostro invito. Grazie a tutti».

Cresce l’attesa per il Palio

Ad arricchire la giornata, la presenza degli stand dei rioni, Barsanela, Üona, Deserto e Füntanin, presi d’assalto dai gorlesi che in pochi mesi hanno risposto “Presente” all’invito degli organizzatori a far rinascere il Palio di Gorla Minore dopo trent’anni. Anche loro hanno avuto un posto d’onore nel corteo che ha attraversato la festa, con i promotori di Botteghe Aperte, l’associazione “Gorla che lavora” e l’Amministrazione comunale, intenti a sorridere seguendo il corpo musicale Carlo Ronzoni che ha deliziato a tutti con la sua performance.

Un nuovo defibrillatore in paese

Un altro momento importante della giornata, l’inaugurazione di un nuovo defibrillatore, collocato in via Roma, quindi in pieno centro, che da oggi offrirà un prezioso aiuto per la salute e la sicurezza dei cittadini.

Il defibrillatore è un dono che il gruppo assicurativo GM Assicurazioni SAS ha voluto fare alla comunità gorlese, in occasione di un traguardo importante: i primi cinquant’anni di attività a Gorla Minore.

Gorla è anche questo, uno scambio costante e vivo fra le persone. Botteghe Aperte lo ha ricordato a tutti.