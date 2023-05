Brezzo di Bedero si prepara a festeggiare il Santo Patrono S.Vittore Martire (la manifestazione avrà luogo anche in caso di pioggia). Domenica 7 maggio appuntamento all’oratorio di via Roma.

Il programma prevede: alle 10 apertura del mercatino alimentare e di oggettistica varia, alle 11 l’apertura del bar con aperitivi e stuzzichini, alle 12 l’apertura dello stand gastronomico (i nostri cuochi prepareranno trippa, polenta con altre golosità). Alle 14 ci saranno giochi per grandi e piccoli, alle 15 dall’oratorio partirà la visita guidata dai volontari alla linea Cadorna che si concluderà (per chi vorrà) con la visita guidata alla Canonica; per chi invece vorrà fare solo la visita alla canonica l’appuntamento è alle ore 16,00 sul sagrato della chiesa.

Saranno presenti per tutta la giornata associazioni del territorio: gli Alpini della sezione di Castelveccana con alcuni dei reperti della loro ricca collezione e di Brezzo di Bedero, il gruppo intercomunale della Protezione Civile, l’associazione Sotto la Canonica (che presenterà i suoi prodotti) insieme a “Noi della Cadorna”, l’associazione La Campagna di Germignaga. Inoltre, sarà presente il dott. Fabrizio Ballerio (agronomo) che sarà a disposizione per risolvere qualunque dubbio su potature e trattamenti di alberi e prati. Alle ore 18,30, presso la canonica sarà celebrata la Santa Messa e verrà bruciato il faro in ricordo e gloria del martirio di S. Vittore. Alle ore 19,30 circa (al termine della messa) ci sarà un concerto d’arpa con la Musicista Iris Höner. Nell’arco dei festeggiamenti venerdì 5 maggio alle ore 20,45 in Canonica ci sarà l’Adorazione Eucaristica accompagnata dalla predicazione di un padre passionista di Caravate.