Brienz, il paese dei Grigioni evacuato per la paura di una frana

Una massa enorme di roccia che incombe sulla valle sottostante, ma non più sui suoi abitanti. Perché il villaggio svizzero di Bienz, nei Grigioni, paesino di neanche 100 abitanti in lingua tedesca, turismo e molto allevamento, da 12 ore è un villaggio fantasma.

Nella giornata di venerdì il villaggio è stato evacuato e il perché lo si vede a occhio nudo: la frana che non solo può staccarsi, ma anche i movimenti che hanno riguardato alcune case del borgo, come testimoniano i video servizi della Rsi, la televisione di Stato svizzera che ha seguito la vicenda con un lungo reportage.

Del fatto si è occupato anche il New York Times con un lungo articolo che tratta della notizia che non può non riguardare anche un territorio come quello oltreconfine che specialmente nella fascia pedemontana, dallo spiccato accento geologico instabile, con versanti fragili e difficili a governare anche alla luce del costante spopolamento.

Tempo fa Varesenews aveva fatto un servizio per andare a verificare la condizione di alcuni immobili nella Veddasca che presentavano sulle facciate i segni del dissesto idrogeologico, più volte denunciato dalle autorità.

La nota del Governo dei Grigioni in merito all’esito dell’evacuazione.