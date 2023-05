Brucia una roulotte in zona Belforte, l’incendio domato dai vigili del fuoco

Un’esplosione udita sino al Panorama Golf di via Belmonte. Una roulotte parcheggiata in via Friuli, poco lontano dall’autolavaggio di via Peschiera a Varese, ha preso fuoco questa mattina, sabato 6 maggio, intorno alle 10.30, per cause al momento sconosciute.

Subito è scattato l’allarme e sul posto è arrivata l’autobotte dei vigili del fuoco di Varese e gli agenti della Polizia locale di Varese. La strada, molto stretta, è stata chiusa per permettere l’intervento dei mezzi di soccorso. L’incendio è stato domato in breve tempo. Nella roulotte, al momento del rogo, non c’erano persone.