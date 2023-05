Brusimpiano dedica una panchina rossa a Valentina di Mauro

Una giornata di grande importanza per la comunità di Brusimpiano, e non solo, si è svolta lo scorso domenica 28 maggio.

Alle ore 16:00, nella Sala SOMS della cittadina, è stato proiettato il cortometraggio intitolato “Aria”, realizzato da Barbara Sirotti e Brace Beltempo con la voce narrante di Luca Ward. Un cortometraggio risultato di un’esperienza personale traumatica vissuta dalla stessa Barbara Sirotti: il racconto di un evento realmente accaduto, purtroppo simile a tanti episodi di cronaca in cui le donne pagano un prezzo altissimo. L’autrice ha voluto mettere in luce la cronaca di un amore violato, con l’intento di far riflettere la comunità su questa tematica.

La proiezione del cortometraggio è stata un momento molto intenso, durante il quale Barbara Sirotti è salita sul palco per affrontare insieme al pubblico la problematica delle violenze contro le donne e rispondere alle domande.

Successivamente, nella Piazza del lago della cittadina, si è svolta l’inaugurazione di una panchina rossa dedicata a Valentina Di Mauro, vittima di femminicidio. Un gesto simbolico, voluto per ricordare Valentina e tutte le donne che hanno perso la vita a causa della violenza di genere.

«La violenza può colpire chiunque di noi, non ha passaporto, né colore, né classe sociale, ma spesso ha le chiavi di casa – ha detto Anna Maria Chiesa dell’Associazione Anemos Lombardia -. E’ la storia che si ripete, di tante donne ritenute “non conformi” al modello desiderato e che ogni giorno vengono molestate, stolkerizzate, abusate e uccise. Niente di tutto questo ha una ragione valida. Nessuno ha il diritto di usare la vita degli altri senza rispetto e senza umanità. Quando una donna viene violata, non è sola, insieme a lei, tante altre persone ne sono coinvolte. L’amore lo dobbiamo dare e poi ricevere, senza timore; ma certe volte, purtroppo, i sentimenti si trasformano. Possa così, questa panchina rossa, riuscire a farci riflettere e a non dimenticare quelle donne che hanno perso la vita. Siamo tutte Valentina».

L’evento è stato organizzato dal Comune di Brusimpiano in collaborazione con l’associazione Anemos con l’obiettivo di affrontare il tema della violenza contro le donne e sensibilizzare la comunità su questa problematica così diffusa.