Busto In…Canta porta in piazza San Giovanni i 14 finalisti

Appuntamento il 27 maggio in piazza San Giovanni a coronamento di una giornata dedicata alla musica per vie e le piazze del centro

Federica Librone, Francesca Guerrini, Chiara De Paoli, Elonora Lorenzato, Simone Foglia, Sonia Correwale, Sofia Liati, Martina Sciarretta, Alessandro Cajelli, Mattia Venturino, Alberto Mantovan, Viola Foti, Irene Buscemi, Cristina Linguanti. Sono i nomi dei 14 finalisti di Busto In…Canta, il concorso canoro organizzato da Nuova Busto Musica che torna dopo 10 anni dall’ultima edizione.

Le due semifinali hanno decretato chi avrà diritto ad esibirsi sul palco di piazza San Giovanni la sera di sabato 27 maggio dopo aver battagliato con altrettante ugole che, però, non hanno ottenuto il pass per la finale.

Sabato prossimo sarà una festa della musica che invaderà il centro di Busto (piazza Santa Maria, piazza San Giovanni, via San Gregorio e via Milano) con le esibizioni sin dal pomeriggio di band e cantanti emergenti tra le vie della città storica. Alla sera si farà sul serio con i finalisti pronti a combattere a suon di note per conquistare la vittoria che, in passato, è stato anche trampolino di lancio verso carriere professionistiche nel mondo della musica e del musical.