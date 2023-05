Busto in vinile, tredicesima edizione sotto i portici del Municipio

L’Associazione 33&45, con il patrocinio del Comune di Busto Arsizio, riporta la passione per la musica e i microsolchi nel centro cittadino, per l’edizione primaverile 2023 sotto i portici di Palazzo Gilardoni, sede del Municipio di Busto Arsizio.

Con accesso da via Fratelli Rosselli 12, con circa 25 espositori, vi aspettiamo a “Busto in vinile – tredicesima edizione” questa domenica, 15 maggio, dalle 10:00 alle 18:00 assieme ai nostri cultori, hobbisti, audiofili, collezionisti, editori e tonnellate di materiale per ogni palato e di ogni epoca e gusto, punti di ascolto e giradischi sempre accesi.

L’obiettivo dell’Associazione 33&45, grazie alla partnership con la Città di Busto Arsizio che dura da oltre 5 anni, rimane la promozione della cultura musicale in tutte le forme, generi e formati, senza alcun limite o confine: un ritrovo ormai consolidato, inderogabile e irrinunciabile, punto di riferimento nel nord-ovest e tra le 3 fiere del disco più importanti della Lombardia.

L’intento è quello di soddisfare ogni palato: dal più raffinato collezionista, al curioso che si approccia solo ora a questo mondo, dal maniaco di seconda mano a chi è sempre in cerca di buoni affari. Seguite gli aggiornamenti attraverso la pagina Facebook dell’evento e i canali social di 33&45.

Ingresso gratuito, adatto a tutta la famiglia, con area bar e ristoro in tutta l’area limitrofa. Si invitano i partecipanti a portare i propri dischi per scambiarli con gli espositori. « Music is for every single person that walks the planet » (Robert Plant, 2010)

Evento facebook : https://www.facebook.com/events/1410563272877471/

Contatti: info@fieradeldisco.com

facebook.com/associazione3345

instagram: associazione_3345

www.fieradeldisco.com

Cell.: 3888262495