Cacciatori dell’Arma ed elicotteri di Malpensa cercano il carabiniere sparito a Lecco

Sono in corso le ricerche del comandante di una stazione dell’Arma della provincia di Lecco di cui non si hanno più notizie da mercoledì sera. L’uomo è sparito dalla caserma dove presta servizio e ha con sè la pistola d’ordinanza che i colleghi non hanno trovato nel suo alloggio.

Cinquantenne, e che sta attraversando un difficile momento personale, il sottufficiale viene in queste ore cercato dai colleghi e da uno squadrone eliportato Cacciatori di Calabria, oltre che da velivoli dei vigili del fuoco del gruppo volo Malpensa.

L’apparato delle ricerche sfrutta in queste ore anche le unità cinofile: i cani molecolari sono in grado di risalire alla posizione di una persona partendo anche da flebili tracce.