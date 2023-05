Camion ribaltato allo svincolo di Busto Arsizio in direzione Varese

Camion ribaltato su di un lato sulla rampa di uscita dello svincolo di Busto Arsizio in direzione Varese. L’incidente è accaduto oggi, martedì 30 maggio, sulla strada 336 per Malpensa. L’autoarticolato, che trasportava cavi di acciaio, si è ribaltato in prossimità della curva adagiandosi sul guardrail adiacente. La viabilità ha registrato alcuni disagi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Legnano con quelli di Busto Arsizio. Le due squadre hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area ed hanno dato il loro supporto nelle operazioni di soccorso. A ricevere le prime cure, dalla Croce Rossa di Legnano e dal personale dell’automedica, è stato il camionista di 43 anni: l’uomo non ha riportato gravi ferite. Non è stato quindi necessario condurlo in pronto soccorso.

Nel mentre, la Polizia stradale di Busto Arsizio si è occupata dei rilievi del caso. Successivamente l’ente autostrade bloccherà il traffico per permettere all’autogrù di rimuovere il mezzo dalla carreggiata.