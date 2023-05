Cani poliziotto a scuola per distribuire il Diario della legalità ai bambini di terza

Il Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno quest’anno ha scelto la Provincia di Varese per distribuire ai bambini di terza elementare (quelli che a settembre inizieranno la classe quarta) il Diario della legalità.

Il progetto, portato avanti grazie a una collaborazione tra Ministero dell’Interno e Ministero dell’Istruzione, è stato presentato nella mattinata di mercoledì 31 maggio alla primaria Galilei (IC Varese 3) dal Capo di Gabinetto della Questura di Varese Francesco Pino, con l’aiuto di Luna e Candy, due cani poliziotto dell’unità cinofila.

«Sono stato anch’io a scuola e ricordo che il diario non era solo il posto per scrivere i compiti, ma anche quello cui affidare idee e pensieri – ha detto ai bambini – Deve essere bello, e spazioso e questo che vi regaliamo oggi non solo lo è, ma ha dentro due supereroi che hanno gli stessi poteri di voi bambini: l’amicizia, perché con un amico non si è mai soli, la solidarietà, che ci consente di sperimentare i panni degli altri e quindi capirli se sono un po’ tristi così che ci sentiamo tutti meglio, e la legalità, per contribuire a rendere il mondo un posto migliore».

Oltre agli alunni delle classi 3A e 3B della Galilei, all’evento hanno partecipato anche gli studenti di terza elementare degli altri plessi dell’Istituto comprensivo Varese 3: Canetta, Settembrini e Locatelli che hanno raggiunto la primaria di Avigno a bordo dell’autobus della Polizia.

Ad accogliere gli studenti e le loro maestre anche l’assessora ai servizi educativi Rossella Dimaggio, l’ispettore Daniele Gualandi, l’assistente capo Fabio Ermoli delle volante dell’Ufficio controllo del territorio e una decina di agenti.

Ma gli interventi più apprezzati dai bambini sono stati quelli del pastore tedesco Luna e del labrador Candy, due cani poliziotto che si sono lasciati conoscere e accarezzare dai bambini assieme ai rispettivi agenti conduttori dell’Unità cinofila della Polizia di Varese.

È stato come conoscere in carne ed ossa due prossimi parenti e colleghi dei protagonisti del Diario della legalità, il labrador Saetta e il pastore Gea, accompagnati nelle avventure a fumetti del diario anche dal gatto Cosmo e da un simpatico pappagallo.

Nei prossimi giorni nelle scuole primarie di Varese e della provincia saranno distribuite 7 mila copie dei Diari della legalità per l’anno scolastico 2023-2024 a tutti i bambini che a settembre inizieranno la classe quarta.