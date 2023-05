Canottaggio, fatta l’Italia per gli Europei. Cesarini fa coppia con Crosio

Il dt tecnico Franco Cattaneo ha disegnato un’Italia in parte inedita per i campionati europei di canottaggio che si disputano nel fine settimana sul bacino di Bled, in Slovenia. La nazionale arriva infatti all’appuntamento continentale senza diversi atleti di primo piano, chi per motivi fisici chi per esigenze personali: l’occasione giusta quindi per rimescolare le carte e testare formazioni nuove in vista del futuro prossimo.

Di questo lotto fa parte anche il doppio leggero della campionessa olimpica varesina Federica Cesarini. Il forfait momentaneo di Valentina Rodini, in “riposo attivo” per risolvere alcuni problemi fisici, porterà sulla barca della bardellese la 24enne torinese Silvia Crosio. Non una formazione inedita perché già nel 2021 le due disputarono la Coppa del Mondo di Sabaudia (foto in alto | Canottaggio.org) conquistando la medaglia d’argento: «Abbiamo un modo di remare molto simile e ci troviamo bene» conferma Cesarini alla vigilia.

In campo femminile, l’Italia schiera altre due atlete provenienti dalla Canottieri Gavirate: si tratta di Linda De Filippis, 24 anni, e la più giovane Alice Codato, 20 anni, impegnate sull’otto tricolore con Silvia Terrazzi, Elisa Mondelli, Alice Gnatta, Sofia Secoli, Veronica Bumbaca, Giorgia Pelacchi (timoniere Emanuele Capponi).

L’altro big di Gavirate, Nicolò Carucci, che a 22 anni ha già al collo un oro europeo e un bronzo mondiale (assoluti) è ovviamente confermato nel quattro di coppia, una delle barche storicamente più attese di casa Italia. Carucci (in doppio tesseramento con le Fiamme Oro) sarà ai remi insieme al terzetto delle Fiamme Gialle composto da Andrea Panizza, Luca Chiumento e Giacomo Gentili: un poker d’assi che punta deciso al podio continentale.

“Carrelli gaviratesi” ci sono anche sul due senza e sul quattro senza maschili. Nel primo caso il 24enne Giovanni Codato, al secondo europeo da senior e tesserato anche per le Fiamme Oro, gareggerà insieme a Davide Comini; nel secondo caso tocca a Paolo Covini, freschissimo di compleanno (23) impegnato in un equipaggio sperimentale con Emanuele Gaetani Liseo, Salvatore Monfrecola e Nunzio Di Colandrea.

Sarà invece sulla barca ammiraglia, l’otto senior, Davide Verità: il talento di Angera, cresciuto nella De Bastiani e ora in forza alla Marina Militare, è all’esordio in un europeo assoluto ma vanta due titoli e un bronzo a livello giovanile. A chiudere l’elenco degli atleti di casa nostra c’è infine Gabriel Soares, anch’egli della Marina: il 26enne nato in Brasile vive da tempo a Daverio e sarà schierato sul doppio leggero accanto a un veterano come Stefano Oppo.