Carabinieri eroi a Busto Arsizio: famiglia con due bimbi di 4 e 11 anni salvata dalle fiamme

Nell’incendio di sabato 20 maggio a Busto Arsizio c’è un episodio in qualche modo eroico da raccontare.

Siamo nel quartiere Sant’Anna, in via Masaccio. Per motivi ancora da chiarire una cucina è andata a fuoco in un appartamento del secondo piano. Alcuni passanti hanno dato l’allarme e i primi ad arrivare sono stati i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Busto Arsizio.

L’incendio si è propagato in tutto lo stabile e i militari, ancor prima dell’arrivo dei vigili del fuoco, hanno salvato una famiglia bloccata dalle fiamme: due carabinieri sono riusciti a raggiungere l’abitazione nonostante la coltre nube di fumo che aveva interessato tutto il vano scale e hanno portato fuori una famiglia con due bambini di 4 e 11 anni, rimasti bloccati all’interno dell’appartamento.

Le operazioni di evacuazione dell’edificio sono state ultimate con l’arrivo di due squadre dei vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere l’incendio. A seguito delle inalazioni di fumo, i due carabinieri e le sette persone soccorse sono state trasportate al pronto soccorso degli ospedali di Busto Arsizio, Gallarate e Legnano per intossicazione da monossido di carbonio. Gli appartamenti evacuati sono stati dichiarati inagibili a seguito dei danni causati dall’incendio.