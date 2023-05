Carmelo Ferraro di “Lombardia ideale” si dimette da consigliere regionale

Carmelo Ferraro, eletto a Milano con la lista civica legata al presidente Fontana ( “Lombardia Ideale – Fontana Presidente) nella circoscrizione di Milano, si è dimesso da consigliere regionale. Ferraro ha diramato un comunicato stampa in cui spiega le ragioni delle dimissioni, dovute all’incompatibilità con la carica di membro del consiglio d’amministrazione di una Fondazione. «L’impegno civico e sociale è la mia stella polare ovunque mi porti – scrive Ferraro – . Le ragioni del mio impegno non cambiano: il senso di responsabilità e gli ideali con cui ho fondato il comitato “M’Impegno“, dieci anni fa e il desiderio di partecipazione politica, che mi ha condotto a partecipare con successo alle elezioni per il consiglio regionale. Sono questi i miei valori e il mio senso di responsabilità che mi hanno portato a rassegnare le dimissioni dal ruolo di consigliere regionale».

A Ferraro dovrebbe subentrare il primo dei non eletti a Milano, ovvero Luca Marrelli, residente in provincia di Varese, candidato anch’egli a Milano perché nella lista del suo territori non c’erano più posti.

«Naturalmente il mio impegno civico e sociale continuano – conclude Ferraro -, così come il mio cammino, arricchito dalla consapevolezza del successo elettorale e dall’esperienza di questi mesi in Regione. Continuerò a lavorare con passione ed energia per Milano, per la Lombardia al fianco delle istituzioni, della politica e delle associazioni a me più vicine».

Da parte sua Giacomo Cosentino, capogruppo di Lombardia Ideale – Fontana Presidente, commenta: «Comprendo e apprezzo Carmelo Ferraro per il suo gesto di responsabilità. Sono convinto oggi, così come lo sono stato in passato, delle sue qualità umane e politiche. Sono certo, perché fa parte del suo Dna, che continuerà a portare avanti il suo impegno civico e politico a favore della società».