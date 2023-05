Caro affitti, Fontana: “La Regione sta lavorando”

La protesta delle tende. La difficoltà delle famiglie dovute non tanto al caro mattone – per molti oramai una chimera anche alla luce di tassi d’interesse molto elevati – piuttosto il caro affitti che stringe la morsa sui redditi più esposti all’inflazione. Il governatore lombardo Attilio Fontana a margine dell’assemblea di Federalberghi, in programma a Bergamo sabato 13 maggio, soffermandosi sui cronisti ne ha parlato, commentando il tema del momento.

In riferimento al caro affitti per gli studenti che vede in piazza universitari per la “protesta delle tende”, Fontana ha detto che sul problema «come Regione ci stiamo lavorando, abbiamo in essere investimenti con università, con Politecnico, Conservatorio, Brera e Pavia per aumentare disponibilità e dotazione di residenze per studenti». «Ma stiamo lavorando anche sull’housing sociale per quelle fasce che non riescono ad accedere alò mercato libero», ha concluso Attilio Fontana.