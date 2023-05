Carri armati al Brinzio per un’esercitazione militare

I boschi di Brinzio hanno ospitato un’esercitazione militare organizzata dall’dall’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia nella mattinata di sabato 20 maggio.

Si è trattato di una manifestazione sportiva intitolata Lombardia Italian Raid Commando (giunta alla 35esima edizione) che ha interessato il territorio del paese dalle 9 del mattino. In altre parole: l’evento è stato un ritrovo per i membri di alcuni gruppi militari che non hanno a che fare con reparti operativi coinvolti, ad esempio, in operazioni antidroga o di soccorso.

Per l’occasione sono stati utilizzati anche alcuni veicoli militari.