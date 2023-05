A Cassano Magnago arriva la sagra del cinghiale e della fiorentina

Da venerdì 26 a domenica 28 maggio, l’area feste in via Primo Maggio a Cassano Magnago ospiterà la

sagra del cinghiale e della fiorentina

un nuovo evento culinario organizzato da Street Food Parade con il patrocinio del Comune della città.

Per tutto il weekend a Cassano Magnago sembrerà di essere in vacanza nella meravigliosa Toscana, gustando un ricchissimo menu di specialità regionali a partire dall’immancabile bistecca alla Fiorentina da 1kg, pici al ragù di cinghiale, panzanella, cantucci e molto altro.

Non solo cibo da tutta Italia, ma anche un mondo di intrattenimento per tutte le età con concerti e spettacoli dal vivo. Per i più piccoli ci sarà anche un tappeto elastico e il tiro al segno per poter giocare in libertà.

Menù completo

Antipasto

Tavolozza toscana: prosciutto crudo, finocchiona, pecorino, mozzarella, bruschetta toscana 11 euro

Primi

Panzanella (pane, pomodoro, cetrioli, basilico) 8 euro

Pici al sugo di cinghiale 10 euro

Tortelloni maremmani di magro al burro e salvia 10 euro

Pasta al Pomodoro 7 euro

Secondi

Fiorentina 1 kg con patata fritta e salsa tartara 49 euro

Costata 600 g con patata fritta 23 euro

Rosticciana alla griglia (costine) con patata fritta 13 € -Salmì di cinghiale 13 euro

Patate fritte 4 euro

Dessert

Cantucci con vin santo 4 euro

Crema cotta alla fragola 4 euro

Programma

Venerdì 26 maggio

19.00 apertura evento, cucine e tiro a segno

21.30 Water Gap (surf/rock) live

01.00 chiusura

Sabato 27 maggio

19.00 apertura evento, cucine e tiro a segno

21.30 Red Hot Ciolo & Spina (omaggio cantautori italiani) live

01.00 chiusura

Domenica 28 maggio

12.00 apertura evento, cucine e tiro a segno

15.00 chiusura

19.00 apertura, cucine e tiro a segno

21.30 Luciano e Paola (liscio) live

00.00 chiusura

Grazie alla tensostruttura di 1600 mq, i partecipanti potranno godersi l’intero weekend anche in caso di maltempo.